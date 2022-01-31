Randonnée les Landes de Mayrinhac Mur-de-Barrez Aveyron

Randonnée les Landes de Mayrinhac

Randonnée les Landes de Mayrinhac 12, Grand’Rue 12600 Mur-de-Barrez Aveyron Occitanie

SENTIER DE DÉCOUVERTE ESPACE NATUREL SENSIBLE

La mosaïque paysagère de cet espace est remarquable, avec une alternance de landes, prairies, cultures, forêts, falaises… qui a permis le développement d’une biodiversité tout à fait originale.

https://www.carladez.fr/ +33 5 65 66 10 16

English :

DISCOVERY TRAIL SENSITIVE NATURAL AREA

The landscape mosaic of this area is remarkable, with an alternation of moors, meadows, crops, forests, cliffs … which has allowed the development of a biodiversity quite original.

Deutsch :

ENTDECKUNGSPFAD SENSIBLER NATURRAUM

Das Landschaftsmosaik dieses Gebietes ist bemerkenswert, mit einem Wechsel von Heide, Wiesen, Kulturen, Wäldern, Klippen…, der die Entwicklung einer ganz originellen Biodiversität ermöglicht hat.

Italiano :

PERCORSO DI SCOPERTA? AREA NATURALE SENSIBILE

Il mosaico paesaggistico di quest’area è notevole, con un’alternanza di brughiere, prati, coltivazioni, boschi, scogliere, ecc. che ha permesso lo sviluppo di una biodiversità molto originale.

Español :

¿PUNTO DE PARTIDA PARA EL DESCUBRIMIENTO? ZONA NATURAL SENSIBLE

El mosaico paisajístico de esta zona es notable, con una alternancia de páramos, prados, cultivos, bosques, acantilados, etc., que ha permitido el desarrollo de una biodiversidad muy original.

