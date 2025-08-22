Randonnée pédestre Chalets de la Pendant Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Randonnée pédestre Chalets de la Pendant

Randonnée pédestre Chalets de la Pendant Chemin de la Coutire 74400 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Belle randonnée permettant de s’élever sur la montagne de la Pendant. Entre alpages et forêts, découvrez plusieurs des anciens points de vue sur la mer de Glace, l’occasion de constater le recul de ce glacier au fil des âges.

https://www.chamonix.com/ +33 4 50 53 00 24

English : Hiking: Chalets de la Pendant

A beautiful hike up the mountain of La Pendant. Between alpine meadows and forests, you’ll discover some of the ancient viewpoints of the Mer de Glace, and see how the glacier has retreated over the ages.

Deutsch :

Schöne Wanderung, die es ermöglicht, auf den Berg La Pendant zu steigen. Zwischen Almen und Wäldern entdecken Sie mehrere der alten Aussichtspunkte auf das Eismeer, eine Gelegenheit, den Rückgang dieses Gletschers im Laufe der Zeit zu beobachten.

Italiano :

Una bella escursione che porta sulla montagna di La Pendant. Tra pascoli e foreste, scoprite alcuni degli antichi punti panoramici sulla mer de Glace, un’occasione per vedere come il ghiacciaio si è ritirato nel corso dei secoli.

Español :

Una hermosa caminata que te lleva a la montaña de La Pendant. Entre pastos de montaña y bosques, descubra varios de los antiguos miradores del mer de Glace, una oportunidad para ver cómo el glaciar ha retrocedido a lo largo de los años.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-10 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc source Apidae Tourisme