Randonnée Valon, le ruisseau d’Alcuéjoul Mur-de-Barrez Aveyron

Randonnée Valon, le ruisseau d’Alcuéjoul

Randonnée Valon, le ruisseau d’Alcuéjoul 12, Grand’Rue 12600 Mur-de-Barrez Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Une courte mais assez exceptionnelle randonnée en suivant les versants d’une vallée sauvage au fond de laquelle dévale un impétueux ruisseau avec le château de Valon comme ange gardien .

https://www.carladez.fr/ +33 5 65 66 10 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A short but quite exceptional hike following the slopes of a wild valley at the bottom of which runs an impetuous stream with the castle of Valon as a guardian angel .

Deutsch :

Eine kurze, aber ziemlich außergewöhnliche Wanderung entlang der Hänge eines wilden Tals, an dessen Ende ein reißender Bach hinabstürzt, mit der Burg von Valon als Schutzengel .

Italiano :

Un’escursione breve ma eccezionale che segue le pendici di una valle selvaggia in fondo alla quale scorre un torrente impetuoso che ha come angelo custode il castello di Valon.

Español :

Una caminata corta pero bastante excepcional que sigue las laderas de un valle salvaje en cuyo fondo fluye un impetuoso arroyo con el castillo de Valon como ángel guardián .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-01-31 par ADT Aveyron