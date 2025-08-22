Rocher de Villeneuve Courchevel Savoie
Rocher de Villeneuve
Rocher de Villeneuve Courchevel Moriond 73120 Courchevel Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Ce petit sommet peu fréquenté offre un panorama éblouissant sur les glaciers de la Vanoise.
Il est alors conseillé de redescendre par le col de la Dent.
+33 4 79 08 00 29
English : Rocher de Villeneuve
This quiet little peak has dazzling panoramic views of the Vanoise glaciers.
We recommend that you go back down via Le Col de la Dent.
Deutsch : Rocher de Villeneuve
Dieser kleine, wenig besuchte Gipfel bietet ein überwältigendes Panorama auf die Gletscher der Vanoise.
Es ist dann ratsam, über den Col de la Dent abzusteigen.
Italiano :
Questa cima, poco frequentata, offre uno splendido panorama sui ghiacciai della Vanoise.
Si consiglia poi di scendere attraverso il Col de la Dent.
Español : Rocher de Villeneuve
Esta cumbre poco frecuentada ofrece un panorama deslumbrante de los glaciares de la Vanoise.
A continuación, es aconsejable descender por el Col de la Dent.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme