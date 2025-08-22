Rocher de Villeneuve Courchevel Savoie

Rocher de Villeneuve

Rocher de Villeneuve Courchevel Moriond 73120 Courchevel Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Ce petit sommet peu fréquenté offre un panorama éblouissant sur les glaciers de la Vanoise.

Il est alors conseillé de redescendre par le col de la Dent.

English : Rocher de Villeneuve

This quiet little peak has dazzling panoramic views of the Vanoise glaciers.

We recommend that you go back down via Le Col de la Dent.

Deutsch : Rocher de Villeneuve

Dieser kleine, wenig besuchte Gipfel bietet ein überwältigendes Panorama auf die Gletscher der Vanoise.

Es ist dann ratsam, über den Col de la Dent abzusteigen.

Italiano :

Questa cima, poco frequentata, offre uno splendido panorama sui ghiacciai della Vanoise.

Si consiglia poi di scendere attraverso il Col de la Dent.

Español : Rocher de Villeneuve

Esta cumbre poco frecuentada ofrece un panorama deslumbrante de los glaciares de la Vanoise.

A continuación, es aconsejable descender por el Col de la Dent.

