Route Européenne d’Artagnan Ruffec Indre

Route Européenne d’Artagnan Ruffec Indre vendredi 1 août 2025.

Route Européenne d’Artagnan A cheval

Route Européenne d’Artagnan Le Grand Tremble 36300 Ruffec Indre Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 250000.0 Tarif :

La route européenne d’Artagnan est le premier itinéraire équestre européen à vocation touristique et culturelle. Sur plus de 6 000 km de chemins équestres, elle vous emmène à la conquête d’un patrimoine naturel et culturel incroyable et vous offre six routes thématiques 6 itinéraires dans 6 pays.

https://www.route-dartagnan.eu/ +33 2 54 37 72 63

English : D’Artagnan European equestrian itinerary

The European d’Artagnan Itineerary is Europe’s leading equestrian touring and cultural route. With over 6,000 km of bridle paths, it takes you on a journey of discovery through an incredible natural and cultural heritage, and offers six themed routes: 6 itineraries in 6 countries.

Deutsch :

Die Europäische D’Artagnan-Route ist die erste europäische Reitroute mit touristischem und kulturellem Schwerpunkt. Auf über 6.000 km Reitwegen führt sie Sie zu einem unglaublichen Natur- und Kulturerbe und bietet Ihnen sechs Themenrouten: 6 Routen in 6 Ländern.

Italiano :

La Route Européenne d’Artagnan è l’itinerario equestre leader in Europa per turismo e cultura. Con oltre 6.000 km di ippovie, vi porta alla scoperta di un incredibile patrimonio naturale e culturale e offre sei percorsi tematici: 6 itinerari in 6 Paesi.

Español :

La Ruta Europea d’Artagnan es la principal ruta ecuestre turística y cultural de Europa. Con más de 6.000 km de caminos de herradura, te lleva a descubrir un increíble patrimonio natural y cultural, y ofrece seis rutas temáticas: 6 itinerarios en 6 países.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-30 par SIT Centre-Val de Loire