Route Historique des Châteaux d’Auvergne Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Route Historique des Châteaux d’Auvergne

Route Historique des Châteaux d’Auvergne 14 rue Neyron 63000 Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Au coeur de l’Europe, l’Auvergne est le pays des châteaux.

Ils sont les témoins de son patrimoine historique, artistique et architectural et s’animent lors de réceptions, expositions, concerts,… et aussi par l’accueil en chambres d’hôtes.

https://route-chateaux-auvergne.org/ +33 7 81 97 52 94

English : Historical route of the châteaux d’Auvergne

The Auvergne is a land of châteaux, most of them habited, all lasting witnesses of their historical, artistic and architectural heritage.

Deutsch :

Die Auvergne liegt im Herzen Europas und ist das Land der Schlösser

Sie sind Zeugen ihres historischen, künstlerischen und architektonischen Erbes und werden bei Empfängen, Ausstellungen, Konzerten, … und auch durch die Aufnahme in Gästezimmern zum Leben erweckt.

Italiano :

Nel cuore dell’Europa, l’Alvernia è la terra dei castelli

Sono i testimoni del suo patrimonio storico, artistico e architettonico e prendono vita durante ricevimenti, mostre, concerti… e anche accogliendo gli ospiti nelle foresterie.

Español :

En el corazón de Europa, Auvernia es la tierra de los castillos

Son los testigos de su patrimonio histórico, artístico y arquitectónico y cobran vida durante las recepciones, exposiciones, conciertos,… y también acogiendo a los huéspedes en las casas de huéspedes.

