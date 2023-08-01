Route touristique « Découverte de la Châtaigne » Joyeuse Ardèche

Route touristique « Découverte de la Châtaigne » 07260 Joyeuse Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Découvrez toutes les facettes de la châtaigne grâce à ce circuit voiture de 80 km (- de 2h) en plein cœur du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche.

+33 4 75 37 24 48

English : Chestnut World

Find out all about chestnuts during this 80 km driving tour (under 2 hrs) right at the heart of the Monts d’Ardèche Regional Nature Park.

Deutsch :

Entdecken Sie alle Facetten der Kastanie auf dieser 80 km langen Autotour (- 2 Std.) im Herzen des Regionalen Naturparks Monts d’Ardèche.

Italiano :

Scoprite tutte le sfaccettature della castagna grazie a questo tour in auto di 80 km (- 2h) nel cuore del Parco Naturale Regionale dei Monts d’Ardèche.

Español :

Descubra todas las facetas del castaño gracias a este recorrido en coche de 80 km (- 2h) en el corazón del Parque Natural Regional de los Montes de Ardèche.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-08-01 par Agence de Développement Touristique de l’Ardèche source Apidae Tourisme