ROUTES DES VINS CHÂTEAU DE BRISSAC ET VIGNOBLES DE L’AUBANCE Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Route des vins Château de Brissac et vignoble de l’Aubance

Route des vins Château de Brissac et vignoble de l’Aubance 49320 Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 57000.0 Tarif :

Sur les Routes des Vins, ce circuit œnotouristique de 57 km en voiture vous transporte de fleuve en vignobles. Et c’est dans ces vignes qu’une diversité de vins d’AOC prend vie chaque année rouge, rosé, blanc, fines bulles, moelleux… Bienvenue dans les vignobles de l’Aubance !

http://anjou-vignoble-villages.com/ +33 2 41 78 26 21

English :

On the Wine Roads, this 57 km wine tourism circuit by car takes you from river to vineyard. And it is in these vineyards that a diversity of AOC wines come to life each year: red, rosé, white, fine bubbles, mellow… Welcome to the vineyards of Aubance!

Deutsch :

Auf den Weinstraßen führt Sie diese 57 km lange Weintourismus-Route mit dem Auto von Fluss zu Weinbergen. Und in diesen Weinbergen erwacht jedes Jahr eine Vielfalt an AOC-Weinen zum Leben: Rot, Rosé, Weiß, feine Bläschen, lieblich… Willkommen in den Weinbergen der Aubance!

Italiano :

Sulla Routes des Vins, questo tour di 57 km in auto vi porterà dal fiume al vigneto. Ed è in questi vigneti che ogni anno nasce una varietà di vini AOC: rossi, rosati, bianchi, bollicine fini, dolci? Benvenuti nei vigneti di Aubance!

Español :

En las Rutas de los Vinos, este recorrido de 57 km en coche le lleva del río al viñedo. Y es en estos viñedos donde nacen cada año diversos vinos de la AOC: tintos, rosados, blancos, de finas burbujas, dulces.. ¡Bienvenido a los viñedos de Aubance!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-23 par Anjou tourime