Saint-André de Taxat 6 km Charroux Allier

Saint-André de Taxat 6 km

Saint-André de Taxat 6 km 20 rue Grande 03140 Charroux Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Depuis l’incontournable village médiéval de Charroux perché sur son plateau, on gagne la solitaire église Saint-André de Taxat, comme un pèlerinage vers les siècles lointains.

http://www.valdesioule.com/ +33 4 70 45 32 73

English :

From the medieval village of Charroux to the Saint-André de Taxat Churche crossing the Plateau du Peyrou, wilderness, breathtaking views to the end of the course

Deutsch :

Von dem unumgänglichen mittelalterlichen Dorf Charroux, das auf seinem Plateau thront, gelangt man zur einsamen Kirche Saint-André de Taxat, wie auf einer Pilgerreise in ferne Jahrhunderte.

Italiano :

Dal villaggio medievale di Charroux, arroccato sul suo altopiano, si raggiunge la chiesa solitaria di Saint-André de Taxat, come un pellegrinaggio in secoli lontani.

Español :

Desde el pueblo medieval de Charroux, encaramado en su meseta, se llega a la solitaria iglesia de Saint-André de Taxat, como una peregrinación a siglos lejanos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-09 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme