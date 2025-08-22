Saint-Robert, vers le lavoir de Balen Saint-Robert Lot-et-Garonne

Saint-Robert, vers le lavoir de Balen A cheval Facile

Saint-Robert, vers le lavoir de Balen 47340 Saint-Robert Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 7500.0 Tarif :

La première partie de cette randonnée, assez escarpée, descend progressivement dans la vallée de la Petite Séoune, vers La Sauvetat-de-Savères. Le parcours se termine sur un vaste plateau panoramique, offrant des points de vue sur les villages perchés de Dondas, St-Martin-de-Beauville, Puymirol…

+33 5 53 66 14 14

The first part of this hike, quite steep, gradually descends into the Petite Séoune valley, towards La Sauvetat-de-Savères. The route ends on a vast panoramic plateau, offering views of the perched villages of Dondas, St-Martin-de-Beauville, Puymirol…

Der erste Teil dieser Wanderung ist recht steil und führt allmählich hinunter in das Tal der Petite Séoune nach La Sauvetat-de-Savères. Die Wanderung endet auf einem weiten Panoramaplateau mit Ausblicken auf die hochgelegenen Dörfer Dondas, St-Martin-de-Beauville, Puymirol…

La prima parte di questa escursione è piuttosto ripida e scende gradualmente nella valle della Petite Séoune, verso La Sauvetat-de-Savères. Il percorso termina su un vasto altopiano panoramico, con vista sui villaggi arroccati di Dondas, St-Martin-de-Beauville, Puymirol…

La primera parte de esta caminata es bastante empinada y desciende gradualmente en el valle de la Petite Séoune, hacia La Sauvetat-de-Savères. La ruta termina en una amplia meseta panorámica que ofrece vistas de los pueblos encaramados de Dondas, St-Martin-de-Beauville, Puymirol…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine