Saussis Saint-Hippolyte Doubs

Saussis Office de Tourisme Pays Horloger, Place de St-Hippolyte 25190 Saint-Hippolyte Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Distance : 15970.0

Au départ de Saint-Hippolyte, une randonnée insolite, variée à faire à la journée en s’offrant des temps de pauses et de méditation en pleine nature.

English :

Departing from Saint-Hippolyte, an unusual, varied day hike with time for breaks and meditation in the heart of nature.

Deutsch :

Von Saint-Hippolyte aus können Sie eine ungewöhnliche, abwechslungsreiche Tageswanderung unternehmen und sich dabei Pausen und Meditationszeiten inmitten der Natur gönnen.

Italiano :

Con partenza da Saint-Hippolyte, si tratta di un’escursione di un giorno insolita e varia, con molto tempo per le pause e la meditazione nel cuore della natura.

Español :

Con salida de Saint-Hippolyte, se trata de un paseo inusual y variado de un día de duración, con mucho tiempo para las pausas y la meditación en plena naturaleza.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data