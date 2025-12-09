Saut de Bonneille Ornans Doubs

Saut de Bonneille A pieds Très difficile

Saut de Bonneille Gymnase Albert Barbier, Ornans 25290 Ornans Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 16309.999 Tarif :

Randonnée le long de la vallée sauvage de la Bonneille jusqu’à son saut avant de gravir le plateau pour rallier Chassagne-Saint-Denis et retourner sur Ornans par un point de vue remarquable.

Très difficile

https://explore.doubs.fr/trek/1804

English :

Hike along the wild Bonneille valley to its junction before climbing the plateau to Chassagne-Saint-Denis and returning to Ornans via a remarkable viewpoint.

Deutsch :

Wanderung entlang des wilden Bonneille-Tals bis zu seinem Sprung, bevor Sie das Plateau hinaufsteigen, um Chassagne-Saint-Denis zu erreichen und über einen bemerkenswerten Aussichtspunkt nach Ornans zurückzukehren.

Italiano :

Percorrete la selvaggia valle della Bonneille fino alla sua confluenza, prima di risalire l’altopiano fino a Chassagne-Saint-Denis e tornare a Ornans attraverso un punto panoramico straordinario.

Español :

Recorra el salvaje valle de Bonneille hasta su confluencia antes de ascender la meseta hasta Chassagne-Saint-Denis y regresar a Ornans por un mirador excepcional.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-10 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data