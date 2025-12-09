Saut de Bonneille Ornans Doubs
Randonnée le long de la vallée sauvage de la Bonneille jusqu’à son saut avant de gravir le plateau pour rallier Chassagne-Saint-Denis et retourner sur Ornans par un point de vue remarquable.
Hike along the wild Bonneille valley to its junction before climbing the plateau to Chassagne-Saint-Denis and returning to Ornans via a remarkable viewpoint.
Wanderung entlang des wilden Bonneille-Tals bis zu seinem Sprung, bevor Sie das Plateau hinaufsteigen, um Chassagne-Saint-Denis zu erreichen und über einen bemerkenswerten Aussichtspunkt nach Ornans zurückzukehren.
Percorrete la selvaggia valle della Bonneille fino alla sua confluenza, prima di risalire l’altopiano fino a Chassagne-Saint-Denis e tornare a Ornans attraverso un punto panoramico straordinario.
Recorra el salvaje valle de Bonneille hasta su confluencia antes de ascender la meseta hasta Chassagne-Saint-Denis y regresar a Ornans por un mirador excepcional.
