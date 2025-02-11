Sentier botanique Jeanne BARET et Philibert COMMERSON Toulon-sur-Arroux Saône-et-Loire

Sentier botanique Jeanne BARET et Philibert COMMERSON Moulin des roches 71320 Toulon-sur-Arroux Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 5700.0 Tarif :

Sentier botanique qui retrace la vie et le tour du monde de Philibert COMMERSON et Jeanne BARET.

+33 3 85 73 56 36

English :

Botanical trail retracing the life and world tour of Philibert COMMERSON and Jeanne BARET.

Deutsch :

Botanischer Pfad, der das Leben und die Weltreise von Philibert COMMERSON und Jeanne BARET nachzeichnet.

Italiano :

Un percorso botanico che ripercorre la vita e il giro del mondo di Philibert COMMERSON e Jeanne BARET.

Español :

Un sendero botánico que recorre la vida y la vuelta al mundo de Philibert COMMERSON y Jeanne BARET.

