Sentier Courbet 1 Ornans et l’enfant du pays Ornans Doubs

Sentier Courbet 1 Ornans et l’enfant du pays A pieds Difficulté moyenne

Sentier Courbet 1 Ornans et l’enfant du pays Musée Courbet 25290 Ornans Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 4010.0002 Tarif :

Promenade pour tous au cœur d’Ornans, découverte de la Loue et des lieux jalonnant la vie de Gustave Courbet.

Difficulté moyenne

https://explore.doubs.fr/trek/1595

English :

A walk for all in the heart of Ornans, discovering the Loue river and the places that marked the life of Gustave Courbet.

Deutsch :

Ein Spaziergang für alle durch das Herz von Ornans, Entdeckung des Flusses Loue und der Orte, die das Leben von Gustave Courbet prägen.

Italiano :

Una passeggiata per tutti nel cuore di Ornans, alla scoperta del fiume Loue e dei luoghi che hanno segnato la vita di Gustave Courbet.

Español :

Un paseo para todos los públicos por el corazón de Ornans, descubriendo el río Loue y los lugares que marcaron la vida de Gustave Courbet.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data