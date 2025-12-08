Sentier Courbet 2 Courbet, l’habitant du vallon Ornans Doubs

Sentier Courbet 2 Courbet, l’habitant du vallon A pieds Difficile

Sentier Courbet 2 Courbet, l’habitant du vallon Musée Courbet 25290 Ornans Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 6770.0 Tarif :

Prenez de la hauteur avec cette randonnée sur les points culminants d’Ornans et découvrez les lieux et panoramas chers au peintre Gustave Courbet, l’habitant du vallon .

Difficile

https://explore.doubs.fr/trek/1596

English :

Climb to the top of Ornans’ highest peaks and discover the places and panoramas so dear to the painter Gustave Courbet, ?l?habitant du vallon?

Deutsch :

Erklimmen Sie auf dieser Wanderung die höchsten Punkte von Ornans und entdecken Sie die Orte und Panoramen, die dem Maler Gustave Courbet, dem Bewohner des Tals , am Herzen lagen.

Italiano :

Salite in cima ai punti più alti di Ornans e scoprite i luoghi e i panorami tanto cari al pittore Gustave Courbet, l’abitante della valle .

Español :

Suba a la cima de los puntos más altos de Ornans y descubra los lugares y panoramas que tanto apreciaba el pintor Gustave Courbet, el habitante del valle .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-03 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data