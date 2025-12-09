Sentier Courbet 3 Sur les pas du peintre paysan (variante) Flagey Doubs

Sentier Courbet 3 Sur les pas du peintre paysan (variante) A pieds Très difficile

Sentier Courbet 3 Sur les pas du peintre paysan (variante) Ferme familiale Courbet 25330 Flagey Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 12170.0 Tarif :

De la ferme familiale des Courbet aux racines de l’artiste, arpentez ces villages qui façonnèrent la représentation du paysage chez le peintre.

Très difficile

https://explore.doubs.fr/trek/4917

English :

From the Courbet family farm to the artist?s roots, explore the villages that shaped the painter?s representation of landscape.

Deutsch :

Vom Familienbauernhof der Courbets zu den Wurzeln des Künstlers: Wandern Sie durch diese Dörfer, die die Landschaftsdarstellung des Malers geprägt haben.

Italiano :

Dalla fattoria della famiglia Courbet alle radici dell’artista, esplorate i villaggi che hanno plasmato la rappresentazione del paesaggio di Courbet.

Español :

Desde la granja familiar de Courbet hasta las raíces del artista, explore los pueblos que dieron forma a la representación del paisaje de Courbet.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data