Sentier de découverte de la rainette Compiègne Oise

Sentier de découverte de la rainette A pieds Très facile

Sentier de découverte de la rainette Carrefour du Vivier Corax 60200 Compiègne Oise Hauts-de-France

Durée : 30 Distance : 1500.0 Tarif :

Le sentier de la rainette a été conçu pour vous faire découvrir les particularités et les richesses des zones humides de la forêt de Compiègne. Ouvrez bien les yeux, vous y croiserez peut être Hyla, la mascotte de ce sentier…

Très facile

English : Sentier de découverte de la rainette

The path of the tree frog has been designed to help you discover the particularities and richness of the wetlands of the forest of Compiègne. Keep your eyes open, you may come across Hyla, the mascot of this trail..

Deutsch : Sentier de découverte de la rainette

Der Laubfroschpfad wurde entworfen, um Ihnen die Besonderheiten und den Reichtum der Feuchtgebiete im Wald von Compiègne näher zu bringen. Halten Sie die Augen offen, vielleicht treffen Sie dort auf Hyla, das Maskottchen dieses Pfades..

Italiano :

Il sentiero delle raganelle è stato concepito per farvi scoprire le particolarità e la ricchezza delle zone umide della foresta di Compiègne. Tenete gli occhi aperti, potreste incontrare Hyla, la mascotte del percorso?

Español : Sentier de découverte de la rainette

El sendero de las ranas arbóreas ha sido diseñado para ayudarle a descubrir las particularidades y la riqueza de los humedales del bosque de Compiègne. Mantén los ojos bien abiertos, puede que te encuentres con Hyla, la mascota del sendero..

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-12 par SIM Hauts-de-France