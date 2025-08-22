Sentier de l’imaginaire d’Histoire en histoires Mur-de-Barrez Aveyron
Une petite balade qui vous fait découvrir la petit cité médiévale de Mur-de-Barrez!
https://www.facebook.com/Sentiersdelimaginaire/ +33 5 65 66 00 47
English :
A small walk that makes you discover the small medieval city of Mur-de-Barrez!
Deutsch :
Ein kleiner Spaziergang, der Sie durch die kleine mittelalterliche Stadt Mur-de-Barrez führt!
Italiano :
Una breve passeggiata che vi porterà attraverso la piccola città medievale di Mur-de-Barrez!
Español :
Un breve paseo que le llevará por la pequeña ciudad medieval de Mur-de-Barrez
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-11 par ADT Aveyron