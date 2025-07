Sentier des chirons Nanteuil-en-Vallée Nanteuil-en-Vallée Charente

Aizecq est un village pittoresque avec ses parcelles entourées de murs de pierres sèches (chirons), ses cabanes de bergers (lojhes), la maison natale de Pierre Aumaître (martyr exécuté en Corée au XIXe siècle), sa fontaine et son château du XVIe siècle.

Aizecq is a picturesque village with plots of land surrounded by drystone walls (chirons), shepherds’ huts (lojhes), the birthplace of Pierre Aumaître (martyr executed in Korea in the 19th century), a fountain and a 16th-century château.

Aizecq ist ein malerisches Dorf mit von Trockenmauern (chirons) umgebenen Parzellen, Hirtenhütten (lojhes), dem Geburtshaus von Pierre Aumaître (einem Märtyrer, der im 19. Jahrhundert in Korea hingerichtet wurde), einem Brunnen und einem Schloss aus dem 16.

Aizecq è un villaggio pittoresco con appezzamenti di terreno circondati da muretti a secco (chirons), capanne di pastori (lojhes), la casa natale di Pierre Aumaître (martire giustiziato in Corea nel XIX secolo), una fontana e un castello del XVI secolo.

Aizecq es un pueblo pintoresco con sus parcelas rodeadas de muros de piedra seca (chirons), sus cabañas de pastores (lojhes), el lugar de nacimiento de Pierre Aumaître (mártir ejecutado en Corea en el siglo XIX), su fuente y su castillo del siglo XVI.

