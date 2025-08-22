Sentier des Échelles Roquefort-sur-Soulzon Aveyron

Sentier des Échelles

Sentier des Échelles 12250 Roquefort-sur-Soulzon Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Des panoramas d’exception, sur le Larzac, le cirque de Tournemire et le village de Roquefort, couronnent cette randonnée sur les traces de la vie pastorale d’antan

http://www.roquefort-tourisme.fr/fr +33 5 65 58 56 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ladders Trail

Exceptional panoramas of the Larzac plateau, the Tournemire cirque, and the village of Roquefort crown this hike following in the footsteps of the pastoral life of bygone days.

Deutsch :

Außergewöhnliche Panoramablicke auf den Larzac, den Cirque de Tournemire und das Dorf Roquefort krönen diese Wanderung auf den Spuren des früheren Hirtenlebens

Italiano :

Eccezionali viste panoramiche sul Larzac, sul circo di Tournemire e sul villaggio di Roquefort coronano questa passeggiata sulle tracce della vita pastorale di un tempo

Español : Sendero de las Escaleras

Excepcionales panorámicas del Larzac, el circo de Tournemire y el pueblo de Roquefort coronan esta ruta que sigue las huellas de la vida pastoral de antaño.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-09 par ADT Aveyron