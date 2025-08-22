Sentier des Échelles Roquefort-sur-Soulzon Aveyron
Sentier des Échelles
Sentier des Échelles 12250 Roquefort-sur-Soulzon Aveyron Occitanie
Des panoramas d’exception, sur le Larzac, le cirque de Tournemire et le village de Roquefort, couronnent cette randonnée sur les traces de la vie pastorale d’antan
http://www.roquefort-tourisme.fr/fr +33 5 65 58 56 00
English : Ladders Trail
Exceptional panoramas of the Larzac plateau, the Tournemire cirque, and the village of Roquefort crown this hike following in the footsteps of the pastoral life of bygone days.
Deutsch :
Außergewöhnliche Panoramablicke auf den Larzac, den Cirque de Tournemire und das Dorf Roquefort krönen diese Wanderung auf den Spuren des früheren Hirtenlebens
Italiano :
Eccezionali viste panoramiche sul Larzac, sul circo di Tournemire e sul villaggio di Roquefort coronano questa passeggiata sulle tracce della vita pastorale di un tempo
Español : Sendero de las Escaleras
Excepcionales panorámicas del Larzac, el circo de Tournemire y el pueblo de Roquefort coronan esta ruta que sigue las huellas de la vida pastoral de antaño.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-09 par ADT Aveyron