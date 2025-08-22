Trail N°26 Roquefort Combalou Roquefort-sur-Soulzon Aveyron

Trail N°26 Roquefort Combalou Roquefort-sur-Soulzon Occitanie

Trail N°26 Roquefort Combalou Roquefort-sur-Soulzon Aveyron vendredi 1 mai 2026.

Trail N°26 Roquefort Combalou

Trail N°26 Roquefort Combalou 12250 Roquefort-sur-Soulzon Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Cette boucle qui gravite autour du Combalou, fief de l’affinage du Roquefort, emprunte le tracé d’une épreuve-phare de l’Hivernale des Templiers la Rock’Shot. Courte distance, haute technicité !

http://www.roquefort-tourisme.fr/fr   +33 5 65 58 56 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Trail running N°26 Roquefort Combalou

This loop revolves around the Combalou, the stronghold of Roquefort aging, following the route of a flagship event of the Hivernale des Templiers: the Rock’Shot. Short distance, high technicality !

Deutsch :

Dieser Rundkurs um Le Combalou, der Hochburg der Roquefort-Reifung, verläuft auf der Strecke eines der Hauptwettbewerbe des Hivernale des Templiers: dem Rock’Shot. Kurze Distanz, hoher technischer Schwierigkeitsgrad!

Italiano :

Questo anello intorno a Combalou, sede della stagionatura del formaggio Roquefort, segue il percorso di un evento chiave dell’Hivernale des Templiers: il Rock’Shot. Percorso breve, altamente tecnico!

Español : Trail running N°26 Roquefort Combalou

Esta ruta circular gira alrededor del Combalou, feudo del afinado del Roquefort, siguiendo el recorrido de una prueba emblemática de la Hivernale des Templiers: la Rock’Shot. ¡Distancia corta, alta tecnicidad!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-03 par ADT Aveyron