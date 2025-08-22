Trail N°26 Roquefort Combalou Roquefort-sur-Soulzon Aveyron
Trail N°26 Roquefort Combalou 12250 Roquefort-sur-Soulzon Aveyron Occitanie
Cette boucle qui gravite autour du Combalou, fief de l’affinage du Roquefort, emprunte le tracé d’une épreuve-phare de l’Hivernale des Templiers la Rock’Shot. Courte distance, haute technicité !
English : Trail running N°26 Roquefort Combalou
This loop revolves around the Combalou, the stronghold of Roquefort aging, following the route of a flagship event of the Hivernale des Templiers: the Rock’Shot. Short distance, high technicality !
Deutsch :
Dieser Rundkurs um Le Combalou, der Hochburg der Roquefort-Reifung, verläuft auf der Strecke eines der Hauptwettbewerbe des Hivernale des Templiers: dem Rock’Shot. Kurze Distanz, hoher technischer Schwierigkeitsgrad!
Italiano :
Questo anello intorno a Combalou, sede della stagionatura del formaggio Roquefort, segue il percorso di un evento chiave dell’Hivernale des Templiers: il Rock’Shot. Percorso breve, altamente tecnico!
Español : Trail running N°26 Roquefort Combalou
Esta ruta circular gira alrededor del Combalou, feudo del afinado del Roquefort, siguiendo el recorrido de una prueba emblemática de la Hivernale des Templiers: la Rock’Shot. ¡Distancia corta, alta tecnicidad!
