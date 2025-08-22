Sentier du Menhir Roquefort-sur-Soulzon Aveyron

Sentier du Menhir

Sentier du Menhir 12250 Roquefort-sur-Soulzon Aveyron Occitanie

Au pied de la fameuse cité fromagère de Roquefort, laissez-vous charmer par une boucle rafraîchissante à travers bois dans la vallée du Soulzon une escapade familiale sur les rives du ruisseau.

English : Menhir Trail

At the foot of the famous cheese town of Roquefort, let yourself be charmed by a refreshing loop through the woods in the Soulzon valley: a family getaway along the banks of the stream.

Deutsch :

Am Fuße der berühmten Käsestadt Roquefort lassen Sie sich von einer erfrischenden Schleife durch den Wald im Tal des Soulzon verzaubern: ein Familienausflug an den Ufern des Baches.

Italiano :

Ai piedi della famosa città casearia di Roquefort, godetevi un percorso rinfrescante tra i boschi della valle di Soulzon: una fuga in famiglia sulle rive del torrente.

Español : Sendero del Menhir

Al pie de la famosa ciudad quesera de Roquefort, déjate encantar por un refrescante circuito por el bosque en el valle de Soulzon: una escapada familiar a orillas del arroyo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-02 par ADT Aveyron