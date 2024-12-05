Sentier des Pèlerins Ottrott Bas-Rhin

Sentier des Pèlerins 67530 Ottrott Bas-Rhin Grand Est

Durée : 90 Distance : 4000.0 Tarif :

Une jolie randonnée dans les bois pour rejoindre le Mont Sainte-Odile en se mettant dans les pas des pèlerins de jadis et d’aujourd’hui.

http://www.mso-tourisme.com/ +33 3 88 50 75 38

English :

A nice hike in the woods to reach Mont Sainte-Odile, following in the footsteps of pilgrims of yesteryear and today.

Deutsch :

Eine schöne Wanderung durch den Wald zum Mont Sainte-Odile, bei der Sie in die Fußstapfen der Pilger von damals und heute treten.

Italiano :

Una bella passeggiata attraverso i boschi per raggiungere Mont Sainte-Odile, sulle orme dei pellegrini del passato e del presente.

Español :

Un bonito paseo por el bosque para llegar al Monte Sainte-Odile, siguiendo las huellas de los peregrinos del pasado y del presente.

