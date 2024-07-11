Sentier des Verdons Courchevel Savoie

vendredi 1 août 2025.

Sentier des Verdons

Sentier des Verdons Arrivée télécabines des Verdons 73120 Courchevel Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Ce chemin permet de faire une montée en télécabine et offre une belle vue sur la Grande Casse (sommet de la Savoie 3 855m). Guettez les marmottes sur le replat à 100m l’arrivée de la télécabine. Attention aux cyclistes et golfeurs.

+33 4 79 08 00 29

English : Sentier des Verdons

This route takes you up in a gondola lift, giving you great views of the Grande Casse (highest peak in the Savoie region: 3,855m). Look out for marmots on the ledge 100 metres from the gondola lift station. Watch out for cyclists and golfers.

Deutsch : Sentier des Verdons

Dieser Weg ermöglicht den Aufstieg mit der Seilbahn und bietet einen schönen Blick auf die Grande Casse (Gipfel von Savoyen: 3 855 m). Halten Sie Ausschau nach Murmeltieren auf der Ebene 100 m vor der Ankunft der Seilbahn. Achten Sie auf Radfahrer und Golfer.

Italiano :

Questo sentiero permette di salire con la funivia fino alla cima della Grande Casse (cima della Savoia: 3.855 m). Attenzione alle marmotte nella zona pianeggiante a 100 m dalla cabinovia. Attenzione ai ciclisti e ai golfisti.

Español : Sentier des Verdons

Este sendero le permite tomar el teleférico hasta la cima de la Grande Casse (cumbre de Savoie: 3.855 m). Busque marmotas en la zona llana a 100 m del telecabina. Cuidado con los ciclistas y golfistas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-11 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme