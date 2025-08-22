Sentier des vignerons Boucle des cépages Martigues Bouches-du-Rhône

Sentier des vignerons Boucle des cépages

Sentier des vignerons Boucle des cépages 233 Route de Sausset 13500 Martigues Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 90 Distance : 4000.0

Entre Méditerranée et Etang de Berre, aux confins ouest du massif de la Nerthe, se situe le terroir de la Venise Provençale.

+33 4 42 42 31 10

English :

Between the Mediterranean and Etang de Berre, on the western edge of the Nerthe massif, lies the terroir of Venice Provençale.

Deutsch :

Zwischen dem Mittelmeer und Etang de Berre, am westlichen Rand des Nerthe-Massivs, liegt das Terroir der provenzalischen Venedig.

Italiano :

Tra il Mediterraneo e l’Etang de Berre, sul margine occidentale del massiccio della Nerthe, si trova il terroir della Venezia di Provenza.

Español :

Entre el Mediterráneo y Etang de Berre, en el borde occidental del macizo Nerthe, se encuentra el terruño de Venecia provenzal.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-10 par Provence Tourisme Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues