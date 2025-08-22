Sentier d’interprétation de Nant Nant Aveyron

Sentier d’interprétation de Nant

Sentier d’interprétation de Nant Place du Claux 12230 Nant Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Niché à la confluence du Durzon et de la Dourbie, arpentez les ruelles sinueuses de ce charmant village et découvrez ses trésors architecturaux qui pour certains datent de l’époque médiévale, avec comme fil conducteur du sentier l’eau.

https://www.visit-larzac.com/ +33 5 65 62 23 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Nestled at the confluence of the Durzon and Dourbie rivers, stroll through the winding streets of this charming village and discover its architectural treasures, some of which date back to medieval times, with water as the common thread running through the trail.

Deutsch :

Eingebettet am Zusammenfluss von Durzon und Dourbie, durchstreifen Sie die gewundenen Gassen dieses charmanten Dorfes und entdecken Sie seine architektonischen Schätze, die zum Teil noch aus dem Mittelalter stammen, wobei der rote Faden des Pfades das Wasser ist.

Italiano :

Situato alla confluenza dei fiumi Durzon e Dourbie, passeggiate per le stradine tortuose di questo incantevole villaggio e scoprite i suoi tesori architettonici, alcuni dei quali risalgono all’epoca medievale, con l’acqua come filo conduttore del percorso.

Español :

Enclavado en la confluencia de los ríos Durzon y Dourbie, pasee por las sinuosas calles de este encantador pueblo y descubra sus tesoros arquitectónicos, algunos de los cuales datan de la época medieval, con el agua como hilo conductor.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-04 par ADT Aveyron