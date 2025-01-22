Sentier d’interprétation « Les méandres de la Sazée » Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Durée : Distance : 500.0

Le parcours d’interprétation « Les méandres de la Sazée » relate les aménagements réalisés à Aviré pour redonner toute sa place à cette petite rivière de l’Anjou bleu.

http://www.tourisme-anjoubleu.com/ +33 2 41 92 83 86

English :

The interpretation trail « Les méandres de la Sazée » tells of the work done in Aviré to give back its rightful place to this small river of the Anjou Bleu.

Deutsch :

Der Interpretationsparcours « Les méandres de la Sazée » berichtet über die in Aviré vorgenommenen Anpassungen, um diesem kleinen Fluss im blauen Anjou wieder seinen Platz zu geben.

Italiano :

Il percorso di interpretazione « Les méandres de la Sazée » racconta il lavoro svolto ad Aviré per riportare questo piccolo fiume dell’Anjou Bleu al posto che gli spetta.

Español :

El sendero de interpretación « Les méandres de la Sazée » relata el trabajo realizado en Aviré para devolver a este pequeño río del Anjou Bleu al lugar que le corresponde.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-22 par Anjou tourime