Sentier du Bischenberg Bischoffsheim Bas-Rhin

Sentier du Bischenberg rue raiffeisen 67870 Bischoffsheim Bas-Rhin Grand Est
Durée : 60 Distance : 2300.0 Tarif :
Partez en famille à la découverte du Bischenberg !
Situé sur les hauteurs de Bischoffsheim, ce circuit vous permettra de découvrir, grâce à des bornes pédagogiques, les richesses de ce site naturel et remarquable.
+33 3 88 50 75 38
English :
Discover the Bischenberg with your family!
Located on the heights of Bischoffsheim, this circuit will allow you to discover, thanks to educational terminals, the richness of this natural and remarkable site.
Deutsch :
Gehen Sie mit Ihrer Familie auf Entdeckungsreise auf dem Bischenberg!
Dieser Rundweg befindet sich auf den Anhöhen von Bischoffsheim und ermöglicht es Ihnen, anhand von pädagogischen Terminals den Reichtum dieses natürlichen und bemerkenswerten Ortes zu entdecken.
Italiano :
Scoprite il Bischenberg con la vostra famiglia!
Situato sulle alture di Bischoffsheim, questo circuito vi permetterà di scoprire, grazie a terminali didattici, la ricchezza di questo sito naturale e notevole.
Español :
Descubra el Bischenberg con su familia
Situado en las alturas de Bischoffsheim, este circuito le permitirá descubrir, gracias a los terminales didácticos, la riqueza de este sitio natural y notable.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-11 par Système d’informations touristique Alsace