Sentier du littoral Martégal Martigues Bouches-du-Rhône

Sentier du littoral Martégal

Sentier du littoral Martégal Port de Carro 13500 Martigues Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 180 Distance : 13000.0 Tarif :

Le sentier du littoral présente des espaces naturels d’une diversité écologique et d’une qualité paysagère exceptionnelles.

+33 4 42 42 31 10

English :

The coastal path presents natural spaces of exceptional ecological diversity and landscape quality.

Deutsch :

Der Küstenweg bietet Naturräume von außergewöhnlicher ökologischer Vielfalt und Landschaftsqualität.

Italiano :

Il sentiero costiero offre aree naturali di eccezionale diversità ecologica e qualità paesaggistica.

Español :

El sendero costero presenta espacios naturales de excepcional diversidad ecológica y calidad paisajística.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-05 par Provence Tourisme Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues