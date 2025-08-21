Sentier du littoral Martégal Martigues Bouches-du-Rhône
Sentier du littoral Martégal Martigues Bouches-du-Rhône vendredi 1 mai 2026.
Sentier du littoral Martégal
Sentier du littoral Martégal Port de Carro 13500 Martigues Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Durée : 180 Distance : 13000.0 Tarif :
Le sentier du littoral présente des espaces naturels d’une diversité écologique et d’une qualité paysagère exceptionnelles.
+33 4 42 42 31 10
English :
The coastal path presents natural spaces of exceptional ecological diversity and landscape quality.
Deutsch :
Der Küstenweg bietet Naturräume von außergewöhnlicher ökologischer Vielfalt und Landschaftsqualität.
Italiano :
Il sentiero costiero offre aree naturali di eccezionale diversità ecologica e qualità paesaggistica.
Español :
El sendero costero presenta espacios naturales de excepcional diversidad ecológica y calidad paisajística.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-05 par Provence Tourisme Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues