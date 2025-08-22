Sentier du Moulin de Hausse Côte Saints-en-Puisaye Yonne

Sentier du Moulin de Hausse Côte A pieds Difficulté moyenne

Sentier du Moulin de Hausse Côte Place de l’Église 89520 Saints-en-Puisaye Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 11330.0 Tarif :

Randonnée balisée N°19. Entre les paysages verdoyants des bois, des prés de la Puisaye et les paysages de culture de la Forterre, ce chemin passe d’une région naturelle à l’autre et offre depuis la colline de Hausse Côte de beaux panoramas.

Difficulté moyenne

+33 3 86 45 61 31

English :

Signposted walk N°19. Between the verdant woodlands and meadows of the Puisaye and the cultivated landscapes of the Forterre, this trail passes from one natural region to another, offering fine panoramic views from the Hausse Côte hill.

Deutsch :

Markierte Wanderung Nr. 19. Zwischen den grünen Wald- und Wiesenlandschaften der Puisaye und den Kulturlandschaften der Forterre führt dieser Weg von einer Naturregion in die andere und bietet vom Hügel Hausse Côte aus schöne Panoramen.

Italiano :

Sentiero segnalato N°19. Tra i paesaggi verdeggianti dei boschi e dei prati della Puisaye e le campagne coltivate della Forterre, questo sentiero passa da una regione naturale all’altra, offrendo belle viste panoramiche dalla collina della Hausse Côte.

Español :

Sendero señalizado n°19. Entre los frondosos paisajes verdes de los bosques y prados de Puisaye y los campos cultivados de Forterre, este sendero pasa de una región natural a otra, ofreciendo bellas vistas panorámicas desde la colina de Hausse Côte.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-31 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data