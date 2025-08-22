Sentier du Ruisseau Boussières Doubs
Sentier du Ruisseau Boussières Doubs vendredi 1 mai 2026.
Le ruisseau A pieds Difficile
Le ruisseau Église de Boussières 25320 Boussières Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 9320.0 Tarif :
Parcours ludique et peut-être physique combiné au parcours santé.
Difficile
https://explore.doubs.fr/trek/1004
English :
A fun and perhaps physical trail combined with a fitness trail.
Deutsch :
Ein spielerischer und vielleicht körperlicher Parcours in Kombination mit einem Gesundheitsparcours.
Italiano :
Un percorso divertente e forse anche fisico, combinato con un percorso fitness.
Español :
Un sendero divertido y quizás físico combinado con un sendero de fitness.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data