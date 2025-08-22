Sentier du Ruisseau Boussières Doubs

Sentier du Ruisseau Boussières Doubs vendredi 1 mai 2026.

Le ruisseau A pieds Difficile

Le ruisseau Église de Boussières 25320 Boussières Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 9320.0 Tarif :

Parcours ludique et peut-être physique combiné au parcours santé.
Difficile

https://explore.doubs.fr/trek/1004  

English :

A fun and perhaps physical trail combined with a fitness trail.

Deutsch :

Ein spielerischer und vielleicht körperlicher Parcours in Kombination mit einem Gesundheitsparcours.

Italiano :

Un percorso divertente e forse anche fisico, combinato con un percorso fitness.

Español :

Un sendero divertido y quizás físico combinado con un sendero de fitness.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data