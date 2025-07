Sentier du trou du loup Nanteuil-en-Vallée Nanteuil-en-Vallée Charente

Sentier du trou du loup Nanteuil-en-Vallée Place du Champ de Foire 16700 Nanteuil-en-Vallée Charente Nouvelle-Aquitaine

Blotti dans un vallon, sur les rives de la rivière L’Argentor, Nanteuil-en- Vallée se développe grâce à un monastère construit au Xe siècle. Les moines défrichent les terres, assèchent les marais et canalisent les sources de ce lieu nommé le trou du loup.

https://www.nanteuil-en-vallee.fr/ +33 5 45 31 82 67

English :

Nestling in a valley on the banks of the Argentor river, Nanteuil-en- Vallée grew thanks to a monastery built in the 10th century. The monks cleared the land, drained the marshes and channeled the springs in a place known as the trou du loup.

Deutsch :

Nanteuil-en-Vallée liegt in einem Tal an den Ufern des Flusses L?Argentor und entwickelte sich dank eines Klosters, das im zehnten Jahrhundert erbaut wurde. Die Mönche rodeten das Land, legten die Sümpfe trocken und kanalisierten die Quellen des Ortes, der den Namen « Trou du loup » (Wolfsloch) trägt.

Italiano :

Adagiata in una valle sulle rive del fiume Argentor, Nanteuil-en- Vallée si è sviluppata grazie a un monastero costruito nel X secolo. I monaci dissodarono il terreno, prosciugarono le paludi e incanalarono le sorgenti nella zona nota come trou du loup.

Español :

Enclavada en un valle a orillas del río Argentor, Nanteuil-en- Vallée creció gracias a un monasterio construido en el siglo X. Los monjes desbrozaron la tierra, drenaron las marismas y canalizaron los manantiales de la zona conocida como trou du loup. Los monjes desbrozaron el terreno, drenaron las marismas y canalizaron los manantiales de la zona conocida como trou du loup.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-17