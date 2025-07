Sentier du viaduc Nanteuil-en-Vallée Nanteuil-en-Vallée Charente

Sentier du viaduc Nanteuil-en-Vallée

Sentier du viaduc Nanteuil-en-Vallée D 177 16700 Nanteuil-en-Vallée Charente Nouvelle-Aquitaine

Saint-Gervais fait parti de la commune de Nanteuil-en-Vallée, blotti au fond de la vallée de l’Argentor. Le village est situé sur l’ancienne voie ferrée reliant Ruffec à Roumazières-Loubert pour laquelle un viaduc a été construit pour franchir la rivière.

https://www.nanteuil-en-vallee.fr/ +33 5 45 31 82 67

English :

Saint-Gervais is part of the commune of Nanteuil-en-Vallée, nestling at the bottom of the Argentor valley. The village lies on the old railroad line between Ruffec and Roumazières-Loubert, for which a viaduct was built to cross the river.

Deutsch :

Saint-Gervais ist Teil der Gemeinde Nanteuil-en-Vallée, die sich in das Tal des Argentor schmiegt. Das Dorf liegt an der alten Eisenbahnstrecke von Ruffec nach Roumazières-Loubert, für die ein Viadukt gebaut wurde, um den Fluss zu überqueren.

Italiano :

Saint-Gervais fa parte del comune di Nanteuil-en-Vallée, situato in fondo alla valle dell’Argentor. Il villaggio si trova sulla vecchia linea ferroviaria tra Ruffec e Roumazières-Loubert, per la quale è stato costruito un viadotto per attraversare il fiume.

Español :

Saint-Gervais forma parte del municipio de Nanteuil-en-Vallée, enclavado en el fondo del valle del Argentor. El pueblo está situado en la antigua línea de ferrocarril entre Ruffec y Roumazières-Loubert, para la que se construyó un viaducto que cruza el río.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-17 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme