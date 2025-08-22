Sentier entre mer et étangs Martigues Bouches-du-Rhône

Sentier entre mer et étangs

Sentier entre mer et étangs Parking Place des Aires 13500 Martigues Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le sentier Entre mer et Étang, ouvert sur la mer Méditerranée, bordé par les collines et les rives de l’Étang de Berre, aux portes de la Camargue est long de 38 km.

+33 4 42 42 31 10

English :

The Entre mer et Étang trail, open to the Mediterranean Sea, bordered by the hills and the banks of the Étang de Berre, at the gateway to the Camargue, is 38 km long.

Deutsch :

Der zum Mittelmeer offene Weg Entre mer et Étang, der von den Hügeln und Ufern des Étang de Berre am Tor zur Camargue begrenzt wird, ist 38 km lang.

Italiano :

Il sentiero Entre mer et Étang, aperto sul Mar Mediterraneo, delimitato dalle colline e dalle rive dell’Étang de Berre, alle porte della Camargue, è lungo 38 km.

Español :

El sendero Entre mer et Étang, abierto al mar Mediterráneo, bordeado por las colinas y las orillas del Étang de Berre, en la puerta de entrada a la Camarga, tiene una longitud de 38 km.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-10 par Provence Tourisme Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues