Sentier historique de Maulévrier à Bagneaux Melay Saône-et-Loire

Sentier historique de Maulévrier à Bagneaux Parking de la mairie 71340 Melay Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Au fil de ce circuit, vous partirez à la rencontre du patrimoine local l’église en partie romane, le château de Maulévrier, la stèle Jean Moulin sans oublier le paysage avec ses points de vue sur les Monts de la Madeleine, la Loire et le canal.

http://www.brionnais-tourisme.fr/ +33 3 85 25 39 06

English :

During this tour, you will discover the local heritage: the church, partly Romanesque, the castle of Maulévrier, the stele Jean Moulin without forgetting the landscape with its viewpoints on the Monts de la Madeleine, the Loire and the canal.

Deutsch :

Auf diesem Rundgang lernen Sie das lokale Kulturerbe kennen: die teilweise romanische Kirche, das Schloss von Maulévrier, die Stele Jean Moulin und nicht zu vergessen die Landschaft mit ihren Aussichtspunkten auf die Monts de la Madeleine, die Loire und den Kanal.

Italiano :

Durante questo tour, scoprirete il patrimonio locale: la chiesa in parte romanica, il castello di Maulévrier, la stele di Jean Moulin, senza dimenticare il paesaggio con le sue viste sui Monts de la Madeleine, la Loira e il canale.

Español :

En este recorrido, descubrirá el patrimonio local: la iglesia parcialmente románica, el castillo de Maulévrier, la estela de Jean Moulin, sin olvidar el paisaje con sus vistas a los Montes de la Madeleine, el Loira y el canal.

