Sentier nature des marais de l’Orne et de la Noë Caen Calvados

Sentier nature des marais de l’Orne et de la Noë Caen Calvados vendredi 1 août 2025.

Sentier nature des marais de l’Orne et de la Noë

Sentier nature des marais de l’Orne et de la Noë 14000 Caen Calvados Normandie

Durée : 75 Distance : 4100.0 Tarif :

Situé aux portes de l’agglomération caennaise, le Marais de l’Orne et de la Noë offre un paysage très ouvert sur les prairies inondables du marais de Fleury-sur-Orne à l’hippodrome de Caen. Cet espace naturel est une vaste zone humide préservée où vous pourrez croiser des chevreuils en journée ! Suivez le sentier des berges de l’Orne pour le découvrir.

http://www.calvados.fr/

English : Sentier nature des marais de l’Orne et de la Noë

Located on the outskirts of the Caen conurbation, the banks of the Orne offer an open landscape overlooking the floodable meadows of the Fleury-sur-Orne marshes by the Caen racecourse. This natural area comprises a vast and preserved wetland where you can come across deer by day!

Deutsch :

Das Marais de l’Orne et de la Noë liegt vor den Toren des Ballungsraums Caen und bietet eine sehr offene Landschaft über die überschwemmungsgefährdeten Wiesen des Sumpfes von Fleury-sur-Orne bis zur Pferderennbahn von Caen. Dieser Naturraum ist ein großes, geschütztes Feuchtgebiet, in dem Sie tagsüber vielleicht Rehen begegnen! Folgen Sie dem Pfad an den Ufern der Orne, um ihn zu entdecken.

Italiano :

Situato alle porte dell’area urbana di Caen, il Marais de l’Orne et de la Noë offre un paesaggio molto aperto sui prati allagati della palude di Fleury-sur-Orne presso l’ippodromo di Caen. Quest’area naturale è una vasta zona umida preservata dove è possibile vedere i caprioli durante il giorno! Seguite il sentiero lungo le rive dell’Orne per scoprirlo.

Español :

Situado a las puertas de la zona urbana de Caen, el Marais de l’Orne et de la Noë ofrece un paisaje muy abierto sobre las praderas inundadas del pantano de Fleury-sur-Orne en el hipódromo de Caen. Esta zona natural es un vasto humedal preservado donde se pueden ver corzos durante el día Siga el camino a lo largo de las orillas del Orne para descubrirlo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Normandie Tourisme