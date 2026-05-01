Sentier panoramique Le Grand-Bornand Haute-Savoie

Sentier panoramique

Sentier panoramique Au sommet du mont Lachat de Châtillon 74450 Le Grand-Bornand Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Profitez d’un magnifique panorama à 360° sur le Jura, les massifs des Aravis, du Bargy, des Bornes, des Bauges et du Chablais ainsi que sur le sommet du mont Blanc.

https://www.legrandbornand.com/ +33 4 50 02 78 00

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English : Scenic trail

Enjoy a magnificent 360° panoramic view of the Jura, the Aravis, Bargy, Bornes, Bauges and Chablais mountain ranges, as well as the summit of Mont Blanc.

Deutsch : Panoramaweg

Genießen Sie einen herrlichen 360°-Panoramablick auf das Jura-Gebirge, die Gebirgsmassive Aravis, Bargy, Bornes, Bauges und Chablais sowie auf den Gipfel des Mont Blanc.

Italiano :

Godetevi una magnifica vista panoramica a 360° del Giura, delle catene Aravis, Bargy, Bornes, Bauges e Chablais e della vetta del Monte Bianco.

Español :

Disfrute de una magnífica vista panorámica de 360° del Jura, las cordilleras de Aravis, Bargy, Bornes, Bauges y Chablais y la cima del Mont Blanc.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-05-22 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme