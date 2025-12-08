Sentier patrimoine entre nature et Culture Saint-Julien-en-Genevois Haute-Savoie

Sentier patrimoine entre nature et Culture

Sentier patrimoine entre nature et Culture 74160 Saint-Julien-en-Genevois Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Découvrez le patrimoine de Saint-Julien-en-Genevois à travers un parcours reliant les hameaux de Thairy, Norcier et Crache. Ce sentier invite à la promenade et à la découverte d’un territoire où nature, histoire et culture se rencontrent.

+33 4 50 95 07 10

English : Heritage trail between nature and culture

Discover the heritage of Saint-Julien-en-Genevois on a trail linking the hamlets of Thairy, Norcier and Crache. This trail invites you to take a stroll and discover an area where nature, history and culture meet.

Deutsch : Kulturerbepfad zwischen Natur und Kultur

Entdecken Sie das Kulturerbe von Saint-Julien-en-Genevois auf einem Weg, der die Weiler Thairy, Norcier und Crache miteinander verbindet. Dieser Weg lädt zum Spazierengehen und zur Entdeckung einer Gegend ein, in der Natur, Geschichte und Kultur aufeinandertreffen.

Italiano :

Scoprite il patrimonio di Saint-Julien-en-Genevois lungo un sentiero che collega le frazioni di Thairy, Norcier e Crache. Questo sentiero invita a passeggiare e a scoprire un territorio dove natura, storia e cultura si incontrano.

Español : Ruta patrimonial entre naturaleza y cultura

Descubra el patrimonio de Saint-Julien-en-Genevois a través de un sendero que une las aldeas de Thairy, Norcier y Crache. Este sendero le invita a pasear y descubrir una zona en la que confluyen naturaleza, historia y cultura.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-07 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme