Sentier Pédestre de l’Absinthe Pontarlier Doubs

Sentier Pédestre de l’Absinthe A pieds Très difficile

Sentier Pédestre de l’Absinthe Office de tourisme, Pontarlier 25300 Pontarlier Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 20750.0 Tarif :

Partez à la découverte du Pays de l’Absinthe, côté nature, en empruntant ce sentier qui relie Pontarlier (France) à Noiraigue (Suisse), sur 48 km.

English :

Discover the Pays de l’Absinthe by following this 48 km trail between Pontarlier (France) and Noiraigue (Switzerland).

Deutsch :

Entdecken Sie die Natur des Absinth-Landes auf diesem 48 km langen Wanderweg, der Pontarlier (Frankreich) mit Noiraigue (Schweiz) verbindet.

Italiano :

Scoprite le bellezze naturali del Pays de l’Absinthe su questo sentiero di 48 km che collega Pontarlier (Francia) a Noiraigue (Svizzera).

Español :

Descubra la belleza natural del Pays de l’Absinthe en este sendero de 48 km que une Pontarlier (Francia) con Noiraigue (Suiza).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data