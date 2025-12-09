Sentier Pédestre de l’Absinthe Pontarlier Doubs
Sentier Pédestre de l'Absinthe
Sentier Pédestre de l'Absinthe A pieds Très difficile
Sentier Pédestre de l'Absinthe Office de tourisme, Pontarlier 25300 Pontarlier Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Distance : 20750.0
Partez à la découverte du Pays de l’Absinthe, côté nature, en empruntant ce sentier qui relie Pontarlier (France) à Noiraigue (Suisse), sur 48 km.
English :
Discover the Pays de l’Absinthe by following this 48 km trail between Pontarlier (France) and Noiraigue (Switzerland).
Deutsch :
Entdecken Sie die Natur des Absinth-Landes auf diesem 48 km langen Wanderweg, der Pontarlier (Frankreich) mit Noiraigue (Schweiz) verbindet.
Italiano :
Scoprite le bellezze naturali del Pays de l’Absinthe su questo sentiero di 48 km che collega Pontarlier (Francia) a Noiraigue (Svizzera).
Español :
Descubra la belleza natural del Pays de l’Absinthe en este sendero de 48 km que une Pontarlier (Francia) con Noiraigue (Suiza).
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data