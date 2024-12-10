Sentier pédestre des Aiguilles de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Sentier pédestre des Aiguilles de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie vendredi 1 août 2025.

Sentier pédestre des Aiguilles de Chamonix

Sentier pédestre des Aiguilles de Chamonix Gare de départ du Montenvers Mer de Glace 74400 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Une balade en balcon, facile, offrant de splendide panoramas sur les Aiguilles Rouges, les Aravis et les sommets du Faucigny. Profitez du train du Montenvers-Mer de Glace et du téléphérique du Plan de l’Aiguille pour faciliter votre randonnée.

https://www.chamonix.com/ +33 4 50 53 00 24

English : Aiguilles de Chamonix hiking trail

The traverse of the northern “balcony” route above Chamonix is one of Haute Savoie’s greatest walks. The outing starts by taking the Aiguille du Midi cable car to the Plan de l’Aiguille and finishes by taking the Montenvers rack-and-pinion railway.

Deutsch :

Eine leichte Balkonwanderung mit herrlichen Panoramablicken auf die Aiguilles Rouges, die Aravis und die Gipfel des Faucigny. Nutzen Sie den Zug Montenvers-Mer de Glace und die Seilbahn Plan de l’Aiguille, um Ihre Wanderung zu erleichtern.

Italiano :

La traversata del versante Nord di Chamonix, rappresenta uno degli itinerari dell’Alta Savoia da non perdere.

Español :

Un fácil paseo por el balcón que ofrece espléndidas vistas de las Aiguilles Rouges, el Aravis y los picos de Faucigny. Aproveche el tren Montenvers-Mer de Glace y el teleférico de Plan de l’Aiguille para facilitar su paseo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-10 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc source Apidae Tourisme