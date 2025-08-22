Sentier raquettes Les Montronds Gex Ain

Sentier raquettes Les Montronds

Sentier raquettes Les Montronds Arrivée du Télécombi 01170 Gex Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Superbe randonnée sur les crêtes, avec des vues à couper le souffle sur le Mont-Blanc, les Alpes, le Léman, Genève et les Hautes-Combes du Jura… Avant une belle descente vers le cœur de la station.

https://www.paysdegex-montsjura.com/ +33 4 50 28 09 16

English : Snow track to Les Montronds

A superb hike along the ridges, with breathtaking views of Mont Blanc, the Alps, Lake Geneva, Geneva, and the Hautes-Combes du Jura… before a beautiful descent to the heart of the resort.

Deutsch : Sentier raquettes Les Montronds

Eine herrliche Wanderung entlang der Bergkämme mit atemberaubenden Ausblicken auf den Mont Blanc, die Alpen, den Genfer See, Genf und die Hautes-Combes du Jura… bevor es in einem wunderschönen Abstieg zurück ins Herz des Ferienorts geht.

Italiano :

Una splendida escursione lungo le creste, con vista mozzafiato sul Monte Bianco, le Alpi, il Lago di Ginevra e le Hautes-Combes du Jura? Prima di una bella discesa verso il cuore della località.

Español : Sentier raquettes Les Montronds

Una magnífica excursión por las crestas, con impresionantes vistas del Mont-Blanc, los Alpes, el lago Lemán y las Hautes-Combes du Jura? Antes de un hermoso descenso hasta el corazón de la estación.

