Sentier thématique « Epilogue à Chamonix » Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Sentier thématique « Epilogue à Chamonix » Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie vendredi 1 août 2025.

Sentier thématique « Epilogue à Chamonix »

Sentier thématique « Epilogue à Chamonix » 85 place du Triangle de l’Amitié 74400 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Le dernier des 5 nouveaux sentiers thématiques de « L’aventure climatique » valorisant le patrimoine naturel de la vallée par un concept itinérant, ludique et pédagogique.

+33 4 50 53 00 24

English :

The last of the 5 new thematic trails of « L’aventure climatique » promoting the natural heritage of the valley through a fun and educational itinerant concept.

Deutsch :

Der letzte von 5 neuen Themenpfaden des « Klimaabenteuers », der das Naturerbe des Tals durch ein Wander-, Spiel- und Lernkonzept aufwertet.

Italiano :

L’ultimo dei 5 nuovi percorsi tematici de « L’aventure climatique », che promuovono il patrimonio naturale della valle attraverso un concetto itinerante divertente ed educativo.

Español :

El último de los 5 nuevos senderos temáticos de « L’aventure climatique », que promueven el patrimonio natural del valle a través de un concepto itinerante divertido y educativo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-27 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc source Apidae Tourisme