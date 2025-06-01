Sentier thématique Epilogue… le trésor du tombeau de Phidias Arâches-la-Frasse Haute-Savoie

Sentier thématique Epilogue… le trésor du tombeau de Phidias Flaine Forêt 74300 Arâches-la-Frasse Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Terminez l’aventure du Maitre du Nombre d’Or avec le « Epilogue… le trésor du tombeau de Phidias » ! Ce sentier thématique valorise le patrimoine naturel de Flaine par un concept itinérant, ludique et pédagogique.

+33 4 50 90 80 01

English : Thematic trail: Epilogue… le trésor du tombeau de Phidias

Complete the adventure of the Master of the Golden Number with the ‘Epilogue… le trésor du tombeau de Phidias’! This themed trail showcases Flaine’s natural heritage in a fun and educational way.

Deutsch :

Beenden Sie das Abenteuer des Meisters der Goldenen Zahl mit dem « Epilog? der Schatz im Grab des Phidias »! Dieser Themenpfad wertet das Naturerbe von Flaine durch ein spielerisches und pädagogisches Wanderkonzept auf.

Italiano :

Completate l’avventura del Maestro del Numero d’Oro con l' »Epilogo? Il tesoro della tomba di Fidia »! Questo percorso tematico presenta il patrimonio naturale di Flaine in modo divertente ed educativo.

Español :

¡Complete la aventura del Maestro del Número de Oro con el « Epílogo… el tesoro de la tumba de Fidias »! Este recorrido temático muestra el patrimonio natural de Flaine de forma lúdica y pedagógica.

