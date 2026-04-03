Sentier thématique Voyage céleste avec Hypatie Arâches-la-Frasse Haute-Savoie

Sentier thématique Voyage céleste avec Hypatie

Sentier thématique Voyage céleste avec Hypatie Flaine Les Gérats 74300 Arâches-la-Frasse Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Continuez l’aventure du Maitre du Nombre d’Or avec le voyage céleste avec Hypatie ! Ce sentier thématique valorise le patrimoine naturel de Flaine par un concept itinérant, ludique et pédagogique.

+33 4 50 90 80 01

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English : Theme trail: Voyage céleste avec Hypatie

Continue the adventure of the Master of the Golden Number with the “voyage céleste avec Hypatie”! This themed trail showcases Flaine’s natural heritage in a fun and educational way.

Deutsch :

Setzen Sie das Abenteuer des Meisters der Goldenen Zahl mit der Himmlischen Reise mit Hypatia fort! Dieser Themenpfad wertet das Naturerbe von Flaine durch ein wanderndes, spielerisches und pädagogisches Konzept auf.

Italiano :

Continuate l’avventura del Maestro del Numero d’Oro con il viaggio celeste con Ipazia ! Questo percorso tematico presenta il patrimonio naturale di Flaine in modo divertente ed educativo.

Español :

Continúe la aventura del Maestro del Número de Oro con el viaje celeste con Hypatia Este recorrido temático muestra el patrimonio natural de Flaine de forma lúdica y pedagógica.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-27 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme