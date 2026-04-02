Sentier thématique Le Carnet de Marcel Arâches-la-Frasse Haute-Savoie

Sentier thématique Le Carnet de Marcel

Sentier thématique Le Carnet de Marcel Flaine Forum 74300 Arâches-la-Frasse Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Partez à la découverte du Carnet de Marcel ! Ce sentier thématique valorise le patrimoine naturel et culturel de Flaine par un concept itinérant, ludique et pédagogique.

+33 4 50 90 80 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Themed trail: Le Carnet de Marcel

Discover the Carnet de Marcel! This themed trail showcases Flaine’s natural and cultural heritage in a fun and educational way.

Deutsch :

Begeben Sie sich auf die Entdeckung des Carnet de Marcel! Dieser Themenpfad wertet das Natur- und Kulturerbe von Flaine durch ein wanderndes, spielerisches und pädagogisches Konzept auf.

Italiano :

Scoprite il Carnet de Marcel! Questo percorso tematico presenta il patrimonio naturale e culturale di Flaine in modo divertente ed educativo.

Español :

¡Descubra el Carnet de Marcel! Este recorrido temático muestra el patrimonio natural y cultural de Flaine de forma lúdica y pedagógica.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-12 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme