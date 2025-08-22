Sentiers Nordiques Chiens de traîneaux Prémanon Jura
Sentiers Nordiques Chiens de traîneaux Pratique l’activité sur la Station des Rousses 39310 Prémanon Jura Bourgogne-Franche-Comté
Sur neige, conduite d’attelage , cani-raquettes, mixte conduite-balade
Hors neige, sulky (2-5 ans), cani-rando, trottinette attelée, kart , visite
http://www.sentiers-nordiques.fr/ +33 6 84 18 30 92
English : Sentiers Nordiques Chiens de traîneaux
On snow, carriage driving, snowshoeing, mixed driving and riding
Off snow, sulky (2-5 years), cani-rando, harnessed scooter, go-karting, visits
Deutsch : Sentiers Nordiques Chiens de traîneaux
Im Schnee, Gespannfahren, Schneeschuhwandern, gemischte Fahr- und Spaziergänge
Im Schnee, Sulky (2-5 Jahre), Cani-Rando, Trottinett mit Gespann, G…
Italiano :
Sulla neve, guida in carrozza, ciaspolate, guida mista e equitazione
Fuori neve, sulky (2-5 anni), cani-rando, monopattino a bretelle, go-kart, visite
Español :
En la nieve, conducción de carruajes, raquetas de nieve, conducción mixta y equitación
Fuera de la nieve, sulky (2-5 años), cani-rando, scooter con arnés, karting, visitas
