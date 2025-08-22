Patinoire/piste de roller de l’Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor Prémanon Jura

Patinoire/piste de roller de l’Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor

Patinoire/piste de roller de l’Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor 146 Rue de la Croix de la Teppe 39220 Prémanon Jura Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : Tarif :

Patinoire de glace en hiver, transformée en piste de roller en été. Location de patins sur place (rollers en ligne acceptés). Animations, nocturnes.

https://www.espacedesmondespolaires.org/ +33 3 39 50 80 20

English : Patinoire/piste de roller de l’Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor

Ice rink in winter, transformed into a roller rink in summer. Skates for hire on site (inline skates accepted). Evening entertainment.

Deutsch : Patinoire/piste de roller de l’Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor

Eislaufbahn im Winter, die im Sommer in eine Rollschuhbahn umgewandelt wird. Schlittschuhverleih vor Ort (Inlineskates werden akzeptiert). Animatio…

Italiano :

Pista di ghiaccio in inverno, trasformata in pista di pattinaggio in estate. Noleggio pattini in loco (accettati i pattini in linea). Animazione serale.

Español :

Pista de hielo en invierno, transformada en pista de patinaje en verano. Alquiler de patines in situ (se aceptan patines en línea). Animación nocturna.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-29 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data