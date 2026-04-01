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Opération Montagne Propre Route des Jouvencelles Prémanon

Opération Montagne Propre Route des Jouvencelles Prémanon samedi 25 avril 2026.

Lieu : Route des Jouvencelles

Adresse : Parking des Jouvencelles

Ville : 39220 Prémanon

Département : Jura

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Prémanon

Opération Montagne Propre

Route des Jouvencelles Parking des Jouvencelles Prémanon Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Rendez-vous à 9h00, parking des Jouvencelles et parking de la Serra.
Avec la collaboration des écoles de ski de la Station des Rousses
11h30, pot de l’amitié offert par la Sogestar aux Jouvencelles.
Opération annulée en cas de neige.   .

Route des Jouvencelles Parking des Jouvencelles Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Opération Montagne Propre

L’événement Opération Montagne Propre Prémanon a été mis à jour le 2026-04-09 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses

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