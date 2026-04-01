Opération Montagne Propre Route des Jouvencelles Prémanon
Opération Montagne Propre Route des Jouvencelles Prémanon samedi 25 avril 2026.
Prémanon
Opération Montagne Propre
Route des Jouvencelles Parking des Jouvencelles Prémanon Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Rendez-vous à 9h00, parking des Jouvencelles et parking de la Serra.
Avec la collaboration des écoles de ski de la Station des Rousses
11h30, pot de l’amitié offert par la Sogestar aux Jouvencelles.
Opération annulée en cas de neige. .
Route des Jouvencelles Parking des Jouvencelles Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Opération Montagne Propre
L’événement Opération Montagne Propre Prémanon a été mis à jour le 2026-04-09 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses
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