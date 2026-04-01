Opération Montagne Propre Route des Jouvencelles Prémanon

Prémanon

Opération Montagne Propre

Route des Jouvencelles Parking des Jouvencelles Prémanon Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Rendez-vous à 9h00, parking des Jouvencelles et parking de la Serra.

Avec la collaboration des écoles de ski de la Station des Rousses

11h30, pot de l’amitié offert par la Sogestar aux Jouvencelles.

Opération annulée en cas de neige. .

Route des Jouvencelles Parking des Jouvencelles Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Opération Montagne Propre

L’événement Opération Montagne Propre Prémanon a été mis à jour le 2026-04-09 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses