Sur les pas de Marie-Madeleine Etape 3, de Fos-sur-mer à Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

Il s’agit de l’étape 03 de l’itinéraire « Sur les pas de Marie-Madeleine » dédié à Sainte-Marie-Madeleine. Le circuit vous fera voyager à la découverte du patrimoine religieux de Martigues.

+33 4 42 42 31 10

English :

This is stage 03 of the itinerary « In the footsteps of Marie-Madeleine » dedicated to Sainte-Marie-Madeleine. The circuit will make you travel to discover the religious heritage of Martigues.

Deutsch :

Dies ist die Etappe 03 der Route « Auf den Spuren von Marie-Madeleine », die Sainte-Marie-Madeleine gewidmet ist. Der Rundgang lässt Sie reisen, um das religiöse Erbe von Martigues zu entdecken.

Italiano :

È la tappa 03 dell’itinerario « Sulle orme di Maria Maddalena » dedicato a Santa Maria Maddalena. Il tour vi porterà alla scoperta del patrimonio religioso di Martigues.

Español :

Esta es la etapa 03 del itinerario « Tras las huellas de Marie-Madeleine » dedicado a Sainte-Marie-Madeleine. El circuito te hará viajar para descubrir el patrimonio religioso de Martigues.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-12 par Provence Tourisme / Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues