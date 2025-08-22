Sur les pas de Marie-Madeleine: Etape 4, de Martigues à Carry-le-Rouet Martigues Bouches-du-Rhône

Sur les pas de Marie-Madeleine: Etape 4, de Martigues à Carry-le-Rouet

Sur les pas de Marie-Madeleine: Etape 4, de Martigues à Carry-le-Rouet Avenue Jean-Moulin 13500 Martigues Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Il s’agit de l’étape 04 de l’itinéraire Sur les pas de Marie-Madeleine dédié à Sainte-Marie-Madeleine. Le circuit vous fera voyager à la découverte du patrimoine religieux de Martigues et notamment de la Côte Bleue en direction de Carry-le-Rouet.

English :

This is stage 04 of the itinerary In the footsteps of Marie-Madeleine dedicated to Sainte-Marie-Madeleine. The circuit will take you on a journey to discover the religious heritage of Martigues and in particular the Côte Bleue in the direction of Carry-le-Rouet.

Deutsch :

Dies ist die Etappe 03 der Route Auf den Spuren von Marie-Madeleine , die Sainte-Marie-Madeleine gewidmet ist. Der Rundgang lässt Sie reisen, um das religiöse Erbe von Martigues zu entdecken.

Italiano :

È la tappa 04 dell’itinerario Sulle orme di Maria Maddalena dedicato a Santa Maria Maddalena. Il tour vi porterà alla scoperta del patrimonio religioso di Martigues e in particolare della Côte Bleue verso Carry-le-Rouet.

Español :

Esta es la etapa 04 del itinerario Tras las huellas de Marie-Madeleine dedicado a Sainte-Marie-Madeleine. El circuito le hará viajar para descubrir el patrimonio religioso de Martigues y, en particular, la Côte Bleue en dirección a Carry-le-Rouet.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-05 par Provence Tourisme Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues